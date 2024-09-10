Afyonkarahisar’dan Hatay’a okul kardeşliği

Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde, şehrin hayırseverlerinin destekleriyle Hatay İskenderun'a yapılan 12 derslikli Kadınana İlkokulu'nda eğitim başladı. Açılışı bugün yapılacak olan okul hakkında bilgi veren Vali Yiğitbaşı, "6 Şubat 2023 sabahından itibaren millet, devlet olarak canımızdan parça gördüğümüz deprem bölgesinin ve depremzedelerimizin yaralarının sarılması için gece gündüz çalıştık. Hala tüm kurumlarımız bölgede faaliyetlerini yoğun biçimde devam ettiriyor. Depremden zarar görmüş vatandaşlarımızla gönül bağı kurmak bizim için çok kıymetliydi. İskenderun'da yaklaşık bir buçuk ay görev yaptım. Afyonkarahisar'daki yardımları da takip ettim. Biriktirdiği umre parasını dahi bize getirenler oldu. Toplanan paralarla okul yaptırmaya karar verdik. Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat'ın üç kızının şehirde su sıkıntısı olduğunu öğrenip kendi varlıklarıyla şehre su getirdiğinden beri Afyonkarahisar Kadınanalar Diyarı şeklinde anılıyor. Şehrimizin en önemli sembollerinden biri olan Kadınanalar adıyla Kadınana İlkokulu'nu İskenderun'da yaptırdık. Valiliğimiz öncülüğünde şehirdeki hayırseverlerimizin destekleriyle İskenderun'a kazandırdığımız 12 derslikli okulumuz, çocuklarımızın esenlik içerisinde inşa edecekleri gelecek için ilk adım olacak" dedi.