Ağabey kardeş kavgası cinayetle son buldu

Olay merkez Yüreğir ilçesi yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Muhammet Palaz ile ağabeyi Ercan Palaz, sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kavgada kardeş Muhammet Palaz, ağabeyi Ercan Palaz'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ercan Palaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis katil zanlısı Muhammet Palaz'ı gözaltına aldı.

SORGUYA ALINDI

Hayatını kaybeden Ercan palaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Muhammet Palaz, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör