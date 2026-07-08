Ağabeyi ve ailesini kurşunlayarak vahşice katletmişti! Kardeş katili teslim oldu

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise tarafların kavga ettiği, kardeşlerin ikisinde de tabanca olduğu görüldü.