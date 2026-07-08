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Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:25

Ağabeyi ve ailesini kurşunlayarak vahşice katletmişti! Kardeş katili teslim oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen 61 yaşındaki M.G., Gülen ailesine kabusu yaşattı. Küçük kardeş yer meselesi sebebiyle ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak vahşice katletti. Kaçan şüpheli ise olaydan bir gün sonra polise teslim oldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ağabeyi ve ailesini kurşunlayarak vahşice katletmişti! Kardeş katili teslim oldu
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Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M. Gülen (61), çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'e (39) tabancayla ateş açmış, ardından olay yerinden kaçmıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise tarafların kavga ettiği, kardeşlerin ikisinde de tabanca olduğu görüldü.

KARDEŞ KATİLİ POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli M. Gülen'in yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Şüpheli, olaydan bir gün sonra emniyet birimlerine giderek teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M. Gülen'in emekli imam oldu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FATSA #ORDU

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Ağabeyi ve ailesini kurşunlayarak vahşice katletmişti! Kardeş katili teslim oldu
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