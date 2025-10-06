Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü! Engel olmaya çalışan anneye uçan tekme

Şehitkamil ilçesinin Göllüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel, evlerinin önünde tartıştığı sırada yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada anne de oğlunun önüne atlayarak saldırıyı engellemeye çalıştı. Saldırgan oğul, kendisini engellemeye çalışan annesini tekmeyle yere devirdikten sonra bıçakla ellerinden yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tüzel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Yaşar Tüzel, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan saldırı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yaşar Tüzel'in ağabeyine defalarca bıçaklaması ve araya giren annesini tekmeleyerek yere düşürmesi ve bıçakla ellerinden yaralaması yer alıyor.