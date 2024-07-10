Ağabeyini vahşice öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'ndeki dört katlı bir binanın en üst katında 22 Nisan 2023 tarihinde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Evden yaklaşık bir kilometre uzaklaşan Emre T., elindeki bıçak ve şüpheli tavırlarıyla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polis tarafından durdurulan Emre T., "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek suçunu itiraf etti ve gözaltına alındı. Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi ve adli tıp raporunda boğazının ve cinsel organının kesildiği belirlendi.

SAVUNMA YAPMAYI REDDETTİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan Emre T., davanın son celsesinde savunma yapmayı reddetti. Ancak daha önceki ifadelerinde, çocukken ağabeyinin cinsel istismar girişimine maruz kaldığını ve bu olayın kendisinde derin bir travma yarattığını söylemişti. Emre T., "Olay bu sebeple meydana gelmiştir, takdir mahkemenindir" şeklinde konuştu.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık avukatı, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini öne sürerek mahkemenin bu durumu göz önünde bulundurmasını talep etti. Ancak mahkeme, Emre T.'yi "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı.