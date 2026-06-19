Haberler Yaşam Haberleri 2 kardeşin acı kaderi! Polis ağabeyi beyin kanamasından, küçük kardeş trafik kazasında can verdi
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:52

2 kardeşin acı kaderi! Polis ağabeyi beyin kanamasından, küçük kardeş trafik kazasında can verdi

Bir ay önce polis memuru ağabeyi Murat Erdoğan'ı beyin kanaması nedeniyle toprağa veren Erdoğan ailesi, bu kez kardeş Osman Erdoğan'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yıkıldı. Aynı aileden iki kardeşin peş peşe gelen vefatı, yakınlarını ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
2 kardeşin acı kaderi! Polis ağabeyi beyin kanamasından, küçük kardeş trafik kazasında can verdi
  • ABONE OL

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Murat Erdoğan, Mayıs ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetti. Ağabeyin acısı tazeliğini korurken, bu kez eski kameramanlardan Osman Erdoğan'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği haberi geldi. Develi ilçesine kullandığı TIR ile yük götüren Osman Erdoğan dönüş yolunda Yeşilhisar-Develi yol ayrımında TIR'ın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. TIR'ın devrilmesi sonucu boynu kırılan Erdoğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Osman Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir dönem Kayseri basın camiasında görev yapan Osman Erdoğan'ın vefatı, meslektaşları ve dostları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Yakınlarının "Daha ağabeyinin acısı dinmemişti" sözleriyle anlattığı genç yaştaki kayıp sevenlerini yasa boğdu. Osman Erdoğan'ın cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
2 kardeşin acı kaderi! Polis ağabeyi beyin kanamasından, küçük kardeş trafik kazasında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA