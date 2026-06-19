2 kardeşin acı kaderi! Polis ağabeyi beyin kanamasından, küçük kardeş trafik kazasında can verdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Murat Erdoğan, Mayıs ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetti. Ağabeyin acısı tazeliğini korurken, bu kez eski kameramanlardan Osman Erdoğan'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği haberi geldi. Develi ilçesine kullandığı TIR ile yük götüren Osman Erdoğan dönüş yolunda Yeşilhisar-Develi yol ayrımında TIR'ın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. TIR'ın devrilmesi sonucu boynu kırılan Erdoğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Osman Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir dönem Kayseri basın camiasında görev yapan Osman Erdoğan'ın vefatı, meslektaşları ve dostları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Yakınlarının "Daha ağabeyinin acısı dinmemişti" sözleriyle anlattığı genç yaştaki kayıp sevenlerini yasa boğdu. Osman Erdoğan'ın cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.