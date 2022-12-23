Haberler Yaşam Haberleri AGİ KALKTI MI, ne kadar, kaç TL, 2023’te yatacak mı? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ tablosu neden kalktı?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:44 Son Güncelleme: 23.12.2022 16:44

AGİ KALKTI MI, ne kadar, kaç TL, 2023’te yatacak mı? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ tablosu neden kalktı?

AGİ tablosu asgari ücret zammı açıklamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Zamlı maaşların yatacağı tarih yaklaşırken vatandaşların aklında bu konu halen soru işareti olabiliyor. Bu da "2022 AGİ kalktı mı, neden kalktı, ne kadar, kaç TL?" soruları oluyor. Bilindiği üzere Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılmış bu durum da Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen vergi iadesi döneminin sona ermesine neden olmuştu. Peki, AGİ ne kadar, kaç TL, kalktı mı, 2023’te yatacak mı? İşte konuya dair tüm soru işaretlerini giderecek detaylar...

AGİ KALKTI MI, ne kadar, kaç TL, 2023’te yatacak mı? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ tablosu neden kalktı?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ yeni asgari ücret zammı açıklamasından sonra gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılmasının ardından AGİ kalkmıştı. Ancak halen vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, AGİ kalktı mı, neden kalktı, 2023'te uygulanacak mı? İşte o detaylar.

AGİ KALKTI MI 2023 | AGİ var mı, Asgari Geçim İndirimi AGİ bu yıl uygulanacak mı, kaldırıldı mı, asgari ücrete mi dahil edildi?

AGİ KALKTI MI?

AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırıldı. AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.

AGİ KALKTI MI 2023 | AGİ var mı, Asgari Geçim İndirimi AGİ bu yıl uygulanacak mı, kaldırıldı mı, asgari ücrete mi dahil edildi?

AGİ VAR MI, BU YIL OLACAK MI?

AGİ 2023 asgari ücret zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülmekte.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

AGİ KALKTI MI 2023 | AGİ var mı, Asgari Geçim İndirimi AGİ bu yıl uygulanacak mı, kaldırıldı mı, asgari ücrete mi dahil edildi?

AGİ KİMLERE VERİLİR?

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

2023 YILINDA AGİ ÖDENECEK Mİ?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret önümüzdeki günlerde açıklanacak. Asgari Ücretten alınmayan damga vergisi ve gelir vergisinin bu yıl içerisinde alınması beklenmiyor. Bu nedenle vergi iadesi olarak bilinen AGİ'nin önümüzdeki yıl içerisinde ödenmesi beklenmiyor.

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AGİ KALKTI MI, ne kadar, kaç TL, 2023’te yatacak mı? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ tablosu neden kalktı?
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