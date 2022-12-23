AGİ KALKTI MI, ne kadar, kaç TL, 2023’te yatacak mı? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ tablosu neden kalktı?

AGİ KİMLERE VERİLİR?

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

2023 YILINDA AGİ ÖDENECEK Mİ?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret önümüzdeki günlerde açıklanacak. Asgari Ücretten alınmayan damga vergisi ve gelir vergisinin bu yıl içerisinde alınması beklenmiyor. Bu nedenle vergi iadesi olarak bilinen AGİ'nin önümüzdeki yıl içerisinde ödenmesi beklenmiyor.