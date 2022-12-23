AGİ KALKTI MI, ne kadar, kaç TL, 2023’te yatacak mı? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ tablosu neden kalktı?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ yeni asgari ücret zammı açıklamasından sonra gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılmasının ardından AGİ kalkmıştı. Ancak halen vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, AGİ kalktı mı, neden kalktı, 2023'te uygulanacak mı? İşte o detaylar.
AGİ KALKTI MI?
AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırıldı. AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.
AGİ VAR MI, BU YIL OLACAK MI?
AGİ 2023 asgari ücret zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülmekte.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?
AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.
AGİ KİMLERE VERİLİR?
Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.
2023 YILINDA AGİ ÖDENECEK Mİ?
2023 yılında uygulanacak asgari ücret önümüzdeki günlerde açıklanacak. Asgari Ücretten alınmayan damga vergisi ve gelir vergisinin bu yıl içerisinde alınması beklenmiyor. Bu nedenle vergi iadesi olarak bilinen AGİ'nin önümüzdeki yıl içerisinde ödenmesi beklenmiyor.