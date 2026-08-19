Ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdü

Elazığ
'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı. Meşeli köyünde yaşayan M.K. (61), iddiaya göre, iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini gördü. Bunun üzerine M.K., ağılda nöbet tutmaya başladı. M.K., gece nöbet tuttuğu sırada ağıldan ses geldiğini duyması üzerine, sesin geldiği yöne ateş etti. M.K. ağılda 3 çocuk annesi eşi Hasret K.'yi (51) tüfekle vurduğunu fark etti. Olay yerine 112 Acil Sağlık
ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasret K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hasret K.'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör