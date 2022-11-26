Düzce’de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Geçtiğimiz günlerde Düzce, 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Deprem nedeniyle 93 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Korkutan sarsıntının ardından bölgede 200'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.