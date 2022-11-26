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Giriş Tarihi: 26.11.2022 13:30 Son Güncelleme: 26.11.2022 14:10

Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemeler sonrası 181 binanın ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bu binaların yıkımına başlandı.

ENES GÜNEŞ
Düzce’de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Geçtiğimiz günlerde Düzce, 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Deprem nedeniyle 93 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Korkutan sarsıntının ardından bölgede 200'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi. Bu ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına ise bugün başlandı.

Düzce merkeze bağlı camikebir mahallesinde bulun üç katlı binanın taşıyıcı kolanlarının patlaması sonucu ağır hasar aldı. Ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi olarak evin yıkımına başladı.

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Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
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