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Giriş Tarihi: 11.9.2022 14:25

Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ağır Romantik oyuncuları, konusu yapım yılı ve çekildiği yerler!

Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Onur Tuna ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı film, Aslı ile Kerem’in ilginç hikayesini konu alıyor. Aksiyon ve romantizm dolu sahnelerle bezeli film, Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi sorularıyla araştırılıyor. İşte Ağır Romantik oyuncuları, konusu yapım yılı ve çekildiği yerler!

Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ağır Romantik oyuncuları, konusu yapım yılı ve çekildiği yerler!

Yerli romantik komedi filmi Ağır Romantik bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Aslı (Tuvana Türkay) ve Kerem (Onur Tuna) arasındaki aşk hikayesini konu alan hikaye, Kerem'in gizlediği gerçeklerin ortaya çıkmasıyla arap saçına döner. Peki, Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Ağır Romantik oyuncuları, konusu yapım yılı ve çekildiği yerler.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ağır Romantik filmi İstanbul'un pek çok farklı bölgesinde çekildi. Bununla birlikte, filmin çekimleri çoğunlukla Avrupa Yakası'nda yer alan Beşiktaş Şişli ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Nişantaşı semtinde gerçekleştirildi.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ OYUNCULARI

Tuvana Türkay

Onur Tuna

Sermiyan Midyat

Altan Erkekli

Semra Dinçer

Durul Bazan

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Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Ağır Romantik oyuncuları, konusu yapım yılı ve çekildiği yerler!
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