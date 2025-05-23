Ağız bantlama akımına dikkat!

Bilim insanları uyurken ağzı bantlamanın tehlikelerine karşı uyardı. Şarkul Avsat'ın haberine göre, son yıllarda TikTok ve Instagram gibi platformlarda uyurken ağzı batlamanın, solunum sorunlarını giderebileceğini iddia eden videolar paylaşılıyor. Bu yöntemin kişiyi burnundan nefes almak zorunda bırakarak solunum güçlüğünü ortadan kaldıracağı ve daha iyi bir uyku sağlayacağı öne sürülüyor. Özellikle obstrüktif uyku apnesinden muzdarip kişilerin horlama ve gece boyu sürekli uyanma gibi sorunlarına çare olacağı söyleniyor. Hakemli dergi PLOS One'da yayınlanan araştırmada, bu yöntemin solunum bozukluğu, horlama veya apneyi azalttığına dair herhangi bir kanıt bulamadığı görüldü. Ayrıca bazı araştırmalarda, boğulma gibi ciddi risklere dair tartışmalara değinildi.