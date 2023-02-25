Ağlatan kader! Aynı gün aynı hastanede dünyaya geldiler, deprem akşamı ise...

Daha önce de birbirlerini tanıyan aileler, hastanedeki doğum sürecinde yakın aile dostluğu kurdular. Selin ve Serin, daha bebek yaşlarından itibaren birlikte büyüyüp birlikte doğum günü kutladılar. Türk Maarif Kolejini de birlikte kazandılar. İkisi de hem satranç, hem de voleybol tutkunuydular. Okulun voleybol takımına da birlikte katıldılar.