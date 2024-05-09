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Giriş Tarihi: 9.5.2024

‘Ağlayan gelin’ler dağları süsledi

Güneydoğu Bölgesi’nde halk arasında “ağlayan gelin” ve “hüzün çiçeği” olarak bilinen ters laleler, yüksek rakımlı dağları süslüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte açan koruma altındaki ters laleler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Ağlayan gelin’ler dağları süsledi
Güneydoğu'da genellikle Hakkâri ile Yüksekova ve Şemdinli ilçesi kırsalında, yüksek rakımlı dağlarda yetişen ve 15 günlük ömrü olan ters laleler açtı. Bölge halkı arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, yüksek rakımlı dağları süslemeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte ilkbaharda karların erimesinin ardından açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor. Laleler, 15 günlük ömrü olmasından dolayı koruma altındaki endemik türler arasında yerini alıyor. Ters laleler, bölgenin tanıtımında önemli yer tutarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, laleleri koparanlara 356 bin TL ceza uygulanıyor.
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‘Ağlayan gelin’ler dağları süsledi
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