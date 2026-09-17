Ağlayan kadını gören polis dolandırıcıların peşine düştü! Sahtekarlar suçüstü yakalandı: Meğer evini sattırıp...

DOLANDIRICILARIN AĞINDAN BÖYLE KURTULDU

Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasında telefonun diğer ucundan gelen sesleri duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenerek en yakın Polis Merkezi Amirliğine giden kadın, yaşadıklarını anlattı. Yapılan kontrollerde onun da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu tespit edildi. Böylece kadının 2 milyon TL daha göndermesinin önüne geçildi.

Bağ evinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca 56 adet Lyrica ile 12 adet Captagon olduğu değerlendirilen hap bulundu.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve olayla ilgili diğer delillerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör