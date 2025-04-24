Haberler Yaşam Haberleri Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 214 milyon TL’lik suç geliri ortaya çıkarıldı
Giriş Tarihi: 24.4.2025 13:03 Son Güncelleme: 24.4.2025 13:30

Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 214 milyon TL’lik suç geliri ortaya çıkarıldı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 215 düzensiz göçmen yakalanarak deport edildi. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 otobüs ve 1 ticari taksiye el konulurken, 18 şüpheli gözaltına alındı. 214 milyon TL'lik suç geliri tespit edildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 214 milyon TL’lik suç geliri ortaya çıkarıldı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçmenleri ülkeye yasa dışı yollarla sokan ve sahte ikamet, pasaport ve yol izin belgesi düzenleyen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalarda, suç gelirlerinin finansmanını sağlayan kişilerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkezli olmak üzere 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 21 şüphelinin göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin 683 Türk Lirası değerindeki suç gelirlerini bankalar ve kripto varlık borsalarına aktardığı ve bu gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Operasyonda 215 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmiştir. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 otobüs ve 1 ticari taksiye el konulmuş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır." Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

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Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 214 milyon TL’lik suç geliri ortaya çıkarıldı
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