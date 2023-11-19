Ağrı sandı aort damarı yırtık çıktı

İstanbul'da 41 yaşındaki Mustafa Turan, göğsünden karnına doğru aniden başlayan şiddetli bir ağrı ile acile kaldırıldı. Tetkikleri normal çıktı, mide ağrısı sanılıp eve gönderildi. Sonraki 24 saat boyunca ağrısı hiç azalmadı, ilerleyen saatlerde Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi aciline gitti. Doktorun dikkati sayesinde aort damarında anevrizmaya (baloncuk) bağlı yırtık olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınan Turan, şans eseri ölümden döndü. Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Ebuzer Aydın, risk grubunda olanların düzenli kontrol yaptırması gerektiğini söyledi.