Ağrı’da buzlanma faciası: Yolcu otobüsü devrildi, 16 yaralı

Kaza, Patnos ilçe merkezindeki sanayi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yoğun buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarını aşıp araziye devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Otobüs şoförü ile birlikte toplam 16 yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYMAKAM DERTLİOĞLU'NDAN HASTANE ZİYARETİ

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Kaymakam Dertlioğlu, hastanede görevli doktorlardan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı, tedavi gören vatandaşlar ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.