Ağrı’da elektrik direğinden düşen teknisyen hayatını kaybetti

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Doğubayazıt İlçe İşletme Müdürlüğü Arıza ve Onarım Bakım biriminde görevli 30 yaşındaki Harun Yaşar, köyde yürütülen bakım çalışmaları sırasında çıktığı elektrik direğinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Harun Yaşar'ın, Doğubayazıt ilçesine bağlı Tanıktepe köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.