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Giriş Tarihi: 1.8.2025 21:09 Son Güncelleme: 1.8.2025 21:09

Ağrı’da elektrik direğinden düşen teknisyen hayatını kaybetti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sağlıksu köyünde bakım-onarım çalışması yaptığı sırada elektrik direğinden düşen elektrik teknisyeni hayatını kaybetti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da elektrik direğinden düşen teknisyen hayatını kaybetti

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Doğubayazıt İlçe İşletme Müdürlüğü Arıza ve Onarım Bakım biriminde görevli 30 yaşındaki Harun Yaşar, köyde yürütülen bakım çalışmaları sırasında çıktığı elektrik direğinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Harun Yaşar'ın, Doğubayazıt ilçesine bağlı Tanıktepe köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ağrı’da elektrik direğinden düşen teknisyen hayatını kaybetti
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