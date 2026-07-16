Ağrı’da hırsızların yöntemi hayrete düşürdü! Kılık değiştirip ev ev gezdiler: Ekmek isteyip…

PLANLARI SUYA DÜŞTÜ



Şüphelilerin, kimsenin bulunmadığını düşündükleri evleri hedef alarak hırsızlık yapmayı planladıkları, ancak Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar ve yüzlerce güvenlik kamerasının titizlikle incelenmesi sonucunda planlarını hayata geçiremeden yakalandıkları öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin B.A. ve Ö.G. isimli kadınlar olduğu, Mersin ve Mardin nüfusuna kayıtlı bulundukları belirtildi. Emniyet birimlerince yapılan incelemelerde şüphelilerin benzer yöntemlerle farklı illerde de çok sayıda olaya karıştıkları ve kabarık suç kayıtlarının bulunduğu değerlendiriliyor.