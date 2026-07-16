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Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:11

Ağrı’da hırsızların yöntemi hayrete düşürdü! Kılık değiştirip ev ev gezdiler: Ekmek isteyip…

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. Yüzlerini maskeyle gizleyip kılık değiştiren hırsızlar ev ev gezip ekmek ve kart bahanesiyle vatandaşların kapılarını açtırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu planları böyle bozuldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ağrı’da hırsızların yöntemi hayrete düşürdü! Kılık değiştirip ev ev gezdiler: Ekmek isteyip…
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Edinilen bilgilere göre, yüzlerini maske ile gizleyen kadın şüpheliler, sırtlarında taşıdıkları poşetlerde yedek kıyafetlerle mahalleleri dolaşarak evlerin kapılarını tek tek çaldı. Kapıyı açan vatandaşlara kart isteme, ekmek talep etme ve benzeri bahaneler öne süren şüphelilerin, bu yöntemle evde kimsenin bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalıştıkları belirlendi.

PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Şüphelilerin, kimsenin bulunmadığını düşündükleri evleri hedef alarak hırsızlık yapmayı planladıkları, ancak Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar ve yüzlerce güvenlik kamerasının titizlikle incelenmesi sonucunda planlarını hayata geçiremeden yakalandıkları öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin B.A. ve Ö.G. isimli kadınlar olduğu, Mersin ve Mardin nüfusuna kayıtlı bulundukları belirtildi. Emniyet birimlerince yapılan incelemelerde şüphelilerin benzer yöntemlerle farklı illerde de çok sayıda olaya karıştıkları ve kabarık suç kayıtlarının bulunduğu değerlendiriliyor.

HAMİLE OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan, şüphelilerin yakalandıkları sırada cezaevine girmemek amacıyla hamile olduklarını öne sürdükleri ve çeşitli bahaneler dile getirdikleri iddia edildi. Haklarında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları, kapılarını açmadan önce kimlik doğrulaması yapmaları ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine bildirmeleri konusunda uyardı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AĞRI

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Ağrı’da hırsızların yöntemi hayrete düşürdü! Kılık değiştirip ev ev gezdiler: Ekmek isteyip…
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