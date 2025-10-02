Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 2.10.2025 19:05

Ağrı'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı

Ağrıda aralarında husumet bulunan iki aile adliyede görülen duruşmanın ardından kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Ağrı’da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2’si ağır, 4 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve Murathan köyünde oturan iki aile, Adalet Sarayı'ndaki dava çıkışı karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavgaya, Adalet Sarayı'nda görevli polisler hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz