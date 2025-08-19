Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü!
Giriş Tarihi: 19.8.2025 22:42

Ağrı’da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü!

Ağrı'nın Tutak ilçesinde taziye evinde husumetlisi ile karşılaşan 55 yaşındaki S.O., 71 yaşındaki M.S.I., tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybederken, 71 yaşındaki saldırgan vatandaşların saldırısına uğrayarak yaralandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Ağrı’da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü!

Edinilen bilgilere göre, Tutak ilçe merkezine bağlı Burnubulak köyünde taziye evinde husumetlisi ile karşılaşan S.O. (55) ile husumetli olduğu M.S.I. (71) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.O., M.S.I. tarafından silahla vuruldu. Taziye evinde bulunan vatandaşların saldırısına uğrayan cinayet zanlısı M.S.I. ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. S.O.'nun cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı’da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz