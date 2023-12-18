Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da kar tatili: Üç ilçede eğitime ara verildi
Giriş Tarihi: 18.12.2023 04:51 Son Güncelleme: 18.12.2023 04:53

Ağrı’da kar tatili: Üç ilçede eğitime ara verildi

Ağrı’nın Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim ile bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi

İHA
Ağrı’da kar tatili: Üç ilçede eğitime ara verildi

Diyadin Kaymakamlığı, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ve Yukarı Dalören köylerindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Taşlıçay Kaymakamlığı da aynı gerekçeyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olması sebebiyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 18 Aralık 2023 tarihinde tatil ilan edildiğini açıkladı.

Kaymakamlıklar, öğrencilere iyi tatiller diledi.

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Ağrı’da kar tatili: Üç ilçede eğitime ara verildi
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