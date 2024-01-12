Sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu

Ağrı'da yolu kar yağışı nedeni ile kapanan Hamur ilçesine 48 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvacık köyünde aniden rahatsızlanan hamile H.Ç. (40) için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.