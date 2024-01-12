Sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu

Ağrı'da yolu kar yağışı nedeni ile kapanan Hamur ilçesine 48 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvacık köyünde aniden rahatsızlanan hamile H.Ç. (40) için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapalı olan Hamur ilçesine bağlı Ayvacık Köyü Musa Bey Mezrasında yaşayan hamile H.Ç'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi.
Yardım talebi üzerine paletli ambulansla yolu kapalı olan köye uzun uğraşlar sonucu ulaşan sağlık ekipleri, düşük riski yaşayan hastayı, yolu açık olan Karadoğu köyünde kendilerini bekleyen normal ambulansa ulaştırdı.