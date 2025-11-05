Ağrı’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı! 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü S.K. yönetimindeki otomobil, Ağrı il merkezi istikametinden Eleşkirt ilçesi yönüne seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.