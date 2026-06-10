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Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:39

Ağrı'da Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne Şükran Aydemir, mahkemenin kararı doğrultusunda yarın yeniden dinlenecek.

İHA Yaşam
Ağrı’da Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
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Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor.

ANNE ŞÜKRAN AYDEMİR YENİDEN DİNLENECEK

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEK

Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AĞRI

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Ağrı'da Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
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