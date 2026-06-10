Ağrı’da Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak

DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEK

Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör