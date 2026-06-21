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Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:01

Ağrı'da öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturmada ilçe Milli Eğitim Müdürü açığa alındı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde evinde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma kapsamında Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş görevden uzaklaştırıldı.

Faruk KÜÇÜK
Ağrı’da öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturmada ilçe Milli Eğitim Müdürü açığa alındı
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Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'dan 7 Haziran 2026 tarihinde haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Koparan'ı evinde iple asılı halde buldu. Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, öğretmenin ölümüne ilişkin kamuoyuna yansıyan mobbing ve şiddet iddialarının araştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerce yürütülen idari soruşturmada, Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş görevden uzaklaştırıldı. Adli ve idari soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

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Ağrı'da öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturmada ilçe Milli Eğitim Müdürü açığa alındı
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