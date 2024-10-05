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Giriş Tarihi: 5.10.2024 18:50 Son Güncelleme: 5.10.2024 19:41

Ağrı'da trafik kazası: 8 yaralı

Ağrı'da, Ahmed-i Hani Havalimanı mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da trafik kazası: 8 yaralı

Alınan bilgilere göre, saat 17.05 sıralarında Mahmut T. idaresindeki 25 NB 296 plakalı araç, Ağrı il merkezinden Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken, Ahmed-i Hani Havalimanı mevkiine geldiğinde aracıyla manevra yapmak isteyen 54 ADG 067 plakalı aracın sağ ön kısmıyla arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 54 ADG 067 plakalı araçta bulunan yolcular İlknur K., Ayten T., Beyzanur T. ve Aleyna T. ile 25 NB 296 plakalı araçta bulunan yolcular Çilem G., Selcan T., sürücü Mahmut T. ve Eflin Hüma T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ağrı'da trafik kazası: 8 yaralı
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