Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:10

Ağrı’da kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor. Şehirde yaşayan öğrenciler ve veliler ise kar tatili haberi olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ağrı’da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Ağrı Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne? İşte detaylar;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, özellikle yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Ağrı'da ise gece saatlerinden itibaren kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olması bekleniyor. Peki, Ağrı'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Ağrı Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili bir gelişme olduğu takdir de haberimizde olacaktır.

METEOROLOJİ UYARDI

Güncel hava durumu haritasına göre yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

