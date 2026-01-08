Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, özellikle yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Ağrı'da ise gece saatlerinden itibaren kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olması bekleniyor. Peki, Ağrı'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ocak Cuma Ağrı Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?