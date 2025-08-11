Haberler Yaşam Haberleri AGS-ÖABT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 11.8.2025 07:42

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk kez uyguladığı sınavın sonuçları, 13 Ağustos’ta ÖSYM’nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçları buradan takip edecek. Erken sonuç açıklama beklentisi ise heyecanı artırıyor. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte AGS-ÖABT sonuç sorgulama sayfası ve detaylar…

MEB tarafından ilk defa düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Takvime göre kısa süre içinde ÖSYM'nin resmi platformlarından erişime açılacak sonuçlar için heyecan dorukta. . 13 Ağustos tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylar puanlarını öğrenebilecek. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, İşte 2026 AGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AGS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre 13 Ağustos tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sonuç açıklama gününde T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi ya da mobil uygulamalar üzerinden sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecek.

AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İngilizce) için MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ile adayın aynı yıl girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) puanının %50'si toplanarak belirlenecek.

Adayın, AGS'den önce veya sonra aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı dikkate alınacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan branşlarda ise MEB-AGS puanı tamamen AGS sonuçlarına göre hesaplanacak.

