AGS-ÖABT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

MEB tarafından ilk defa düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Takvime göre kısa süre içinde ÖSYM'nin resmi platformlarından erişime açılacak sonuçlar için heyecan dorukta. . 13 Ağustos tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylar puanlarını öğrenebilecek. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, İşte 2026 AGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…