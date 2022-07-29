Ah Nerede son bölüm izle: Ah Nerede 4.bölüm full hemen izle Star TV’de

Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser'in rol aldığı Ah Nerede son bölüm izle ekranı araştırılıyor. Ah Nerede dizisi, 1975 yapımı Yeşilçam filmi Ah Nerede'den uyarlandı. Ferit ve Zehra'nın aşkını anlatan yapımı kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Star TV Ah Nerede izle, Ah Nerede son bölüm kesintisiz full izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte Ah Nerede 4.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti
Bu akşam ekranlara gelen dizinin son bölümü tamamı yayınlanınca aşağıda yer alacaktır. Canlı izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Cenker'in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker'in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Bir yandan birbirlerini yerken bir yandan da beraber hareket etmek zorunda kalmak ikisini de çok zorlar.
Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit'in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra'ya Ferit'i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.
Zehra Ferit'le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit'in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra'nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar!