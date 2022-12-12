AHABER CANLI İZLE! 12 Aralık 2022 A Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı açıklaması canlı izle!

AHaber canlı izle… Milyonların gözü bugün Erdoğan liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Kabine Toplantısı açıklaması canlı izle" ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte AHaber canlı izle ekranı ve merak edilen tüm detaylar.
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Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başlıkları da ele alınacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklayacak.
GÜNDEM EYT OLACAK
Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi var. EYT konusunda çakışmalarda sona gelindi.Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.
ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM
Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alması ön görülüyor.
Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmelerin kabinede yapılması bekleniyor.