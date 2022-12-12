AHABER CANLI İZLE! 12 Aralık 2022 A Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı açıklaması canlı izle!

AHaber canlı izle… Milyonların gözü bugün Erdoğan liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Kabine Toplantısı açıklaması canlı izle" ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte AHaber canlı izle ekranı ve merak edilen tüm detaylar.