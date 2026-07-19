Ahbap derneği eski saymanı Hüseyin Küçük'ten çek itirafı! "Dernek kullanılarak senet işlerine girildi"

Küçük, söz konusu çeklerin kendisi dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldığını, ticari alacak-verecek meselelerinde kullanıldığını duyduğunu, bu nedenle Haluk Levent ve çeklerde cirosu bulunan Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadığını ifade etti. Hüseyin Küçük'e, el konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede tespit edilen çek görüntüleri soruldu. İfade tutanağına göre, Küçük'ün telefonunun "Fotoğraflar > Diğer > Son Silinenler" bölümünde VakıfBank'a ait bazı çek görüntülerinin bulunduğu belirlendi.

Soruşturma birimleri, bu çeklerin hangi iş ve işleme istinaden düzenlendiğini, görüntülerin telefonda neden bulunduğunu ve çeklerin akıbetine ilişkin bilgisini Küçük'e sordu. Küçük ise çeklerin, kendisinin Ahbap Derneği yönetiminden ayrılmasından sonra gündeme geldiğini savundu.