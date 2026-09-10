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Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:43 Son Güncelleme: 10.09.2026 18:48

AHBAP Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon: 20 kişi tutuklamaya sevk edildi!

AHBAP Derneği soruşturması 5. dalga operasyonda 20 kişi tutuklamaya sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, 7 kişiye ev hapsi talep edilirken, 22 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri istendi.

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AHBAP Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon: 20 kişi tutuklamaya sevk edildi!
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Ahbap soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 20'si tutuklama talebiyle, 7'si ev hapsi, 22'si imza/yurtdışı adli kontrol tedbiri verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YARDIM MALZEMELERİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞTİ


Soruşturma kapsamında ortaya çıkan skandallar pes dedirtmişti. Felaket bölgesindeki depremzedeler tek bir çadıra, sıcak bir yatağa muhtaçken AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlatmış, depremzedeye ulaştırılması gereken hayati malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıkmıştı.

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI


Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda da İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı. Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.

#AHBAP DERNEĞİ #AHBAP

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AHBAP Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon: 20 kişi tutuklamaya sevk edildi!
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