AHBAP Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon: 20 kişi tutuklamaya sevk edildi!

YARDIM MALZEMELERİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞTİ



Soruşturma kapsamında ortaya çıkan skandallar pes dedirtmişti. Felaket bölgesindeki depremzedeler tek bir çadıra, sıcak bir yatağa muhtaçken AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlatmış, depremzedeye ulaştırılması gereken hayati malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıkmıştı.

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI



Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda da İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı. Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.