Ahbap Derneği’ne kayyum heyeti atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan ve İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanamede, amacı kanuna ve ahlaka aykırı hale geldiği öne sürülen Ahbap Derneği
'nin faaliyetlerinin ivedi olarak durdurulması ve derneğin feshine karar verilmesi talep edildi. Mahkeme, davalı Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, mal varlığı ile taşınır ve taşınmaz haklarının muhafazası ve resmi süreçlerin takibi amacıyla daha önce mal varlıklarının yönetimi için kayyum olarak atanan heyetin derneğe "yönetim kayyumu" olarak atanmasına karar verdi.
Kararın uygulanması için dernek binası ve eklentilerinin mühürlenmesi, dernekler kütüğüne şerh işlenmesi ve kayyum heyetinin dernek yönetimine fiilen teslim edilmesi amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderilmesine hükmedildi. Kararın ardından 3 kişilik heyet kayyum olarak atandı.