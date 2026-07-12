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Giriş Tarihi: 12.07.2026 23:16 Son Güncelleme: 12.07.2026 23:41

Haluk Levent, holding başkanını da dolandırmış: 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz...

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı. Haluk Levent'n Başaran grubunun elinde bulunan 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığı öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Haluk Levent, holding başkanını da dolandırmış: 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz...
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Ahbap Derneği Soruşturması kapsamında; Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı.

Ofisine gelen Haluk Levent'in "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri" Ahbap derneği adına satın almak istediği öğrenildi.

SATIN ALIP ÜCRETİNİ ÖDEMEMİŞ

Hüseyin Başaran'ın kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediği; Haluk Levent'n 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği öğrenildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: Haluk Levent ve asistanının mesajları ortaya çıktı IBAN oyunu deşifre oldu! Haluk Levent'in 3 çalışanının hesaplarını kullandığı ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği...

#HALUK LEVENT #GAZİOSMANPAŞA #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Haluk Levent, holding başkanını da dolandırmış: 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz...
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