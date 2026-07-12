Haluk Levent, holding başkanını da dolandırmış: 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz...

SATIN ALIP ÜCRETİNİ ÖDEMEMİŞ

Hüseyin Başaran'ın kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediği; Haluk Levent'n 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.