Haluk Levent, holding başkanını da dolandırmış: 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz...

Ahbap Derneği Soruşturması kapsamında; Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı.
Ofisine gelen Haluk Levent'in "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri" Ahbap derneği adına satın almak istediği öğrenildi.
SATIN ALIP ÜCRETİNİ ÖDEMEMİŞ
Hüseyin Başaran'ın kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediği; Haluk Levent'n 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği öğrenildi.Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: Haluk Levent ve asistanının mesajları ortaya çıktı