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Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:53

AHBAP soruşturmasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edildi. Gözaltında bulunan isimler arasında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse bulunuyor.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
AHBAP soruşturmasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında dün Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler; Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.

2. DALGA OPERASYON GÖZALTILARI ADLİYEDE

Jandarma tarafından düzenlenen 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse'nin olduğu 11 şüpheli İstanbul Adiyesine sevk edildi.

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#HALUK LEVENT

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AHBAP soruşturmasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
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