Ahiliğin temelinde dürüst ticaret vardı

Türkiye
22 ilde düzenlenen fahiş fiyat operasyonunu konuşurken, 13. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan Ahilik anlayışının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yaklaşık 800 yıl önce hileli mal satan, müşteriyi aldatan ve meslek kurallarına uymayan esnafın pabucu dama atılıyordu. 39. Ahilik Haftası ile birlikte yaklaşık 800 yıl önce Anadolu
'da uygulanan ticaret anlayışı yeniden gündeme geldi. Yeni yayımlanan akademik bir araştırmaya göre Ahilerin dürüst ticaret, makul kâr, kaliteli üretim ve tüketiciyi koruma anlayışı, bugün fahiş fiyat tartışmalarına da ışık tutuyor. Sistem içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde hileli veya kalitesiz mal üreten, tüketiciyi zarara uğratan esnaf çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyordu. Bu yaptırımlar, ürünün ve esnafın teşhir edilmesinden işyerinin kapatılmasına, daha ağır durumlarda ise esnaflıktan çıkarılmaya kadar uzanabiliyordu. Ahilik anlayışında, "Dürüst üret, doğru ölç, kaliteli mal sat, makul kâr et, müşteriyi kandırma" kuralları vardı.
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Mete Efendioğlu - Editör