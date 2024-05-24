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Giriş Tarihi: 24.5.2024 02:19

Ahırdan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Çorum'un Alaca ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık boğa, Alaca deresine atladı. İğne ile uyuşturulan boğa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi

İHA
Ahırdan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'nde bir ahırda bulunan kurbanlık sahibinin elinden kaçtı. Kendisini durdurmak isteyen kurbanlık daha sonra TOKİ konutlarının bulunduğu bahçeye girdi. Buradan da kaçan hırçın boğa Alaca deresine atladı.

Derenin içinde mahsur kalan boğanın kurtarılması için sahipleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. İğne ile uyuşturulan boğa daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

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Ahırdan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
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