Ahlatcı Holding’den soruşturma iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Ahlatcı Holding, kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Holding tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın ve kurumun herhangi bir soruşturma ile ilgisinin bulunmadığı net bir dille ifade edildi. Özellikle Kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonominin faturalandırılarak sisteme dahil edilmesi konusunda Ahmet Ahlatcı'nın öncü bir rol üstlendiği hatırlatıldı.

Ahlatcı Holding'in açıklaması şu şekilde:

"Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan sözkonusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumlarımızın özelliklede Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı'nın yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bu çerçevede açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; söz konusu paylaşımlar asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum içerisinde sürdürmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt içine alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı'dır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız; ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir.

Ahlatcı Holding, Anadolu'nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan, kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir."

