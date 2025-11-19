Ahlat’ta feci kaza: 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, İkikubbe Mahallesi'ndeki Ovakışla kavşağında, İsmail Ş. yönetimindeki 34 DJS 898 plakalı araç ile Orhan Y.'nin kullandığı 61 ABU 435 plakalı araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ahlat ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.