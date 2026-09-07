Ahmet Davutoğlu, Ankara Adliyesinde ifade verdi

"GÖRÜŞLERİMİ BEYAN ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından adliye önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulunan Davutoğlu, "Yargıya duyduğum saygı gereği, kimsenin de yargı üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim" dedi.

Soruşturmanın açıldığı günden itibaren ulusal ve uluslararası basından çok sayıda görüşme talebi geldiğini, gelen soruların hiçbirine cevap vermediğini belirten Davutoğlu, "Bundan sonra da ulusal ve uluslararası basın mensuplarına cevap vermeyeceğim. Çünkü bu benim şahsi meselem değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım, bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim." diye konuştu.