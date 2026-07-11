Ahmet Faruk Karslı yeniden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis para trafiğine önayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın tahliye edilmesinin ardından dün hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edilen Karslı'nın tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Karslı'nın tekrardan tutuklanmasına karar verdi. Ahmet Faruk Karslı hakkında çıkan tutuklama kararı kapsamında yakalandı.