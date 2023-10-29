29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.
İşte Milyoner soru ve yanıtları;
SORU: Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır?