Haberler Yaşam Haberleri Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:45 Son Güncelleme: 29.10.2023 21:45

Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

Ahmet Hamdi Tanpınar, İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır?

SEÇENEKLER

A- O da papatyadır
B- O da laledir
C- O da erguvandır (CEVAP)
D- O da sümbüldür

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Ahmet Hamdi Tanpınar, "İklimimizde gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa" şeklinde başlayan cümlesini nasıl tamamlamıştır?
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