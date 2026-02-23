Ahmet Mümtaz’ın Whatsapp’ını ele geçirip arkadaşını soydular: O şüphelinin cezası belli oldu

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Whatsapp hesabı Kasım 2023 yılında ele geçirilmişti. İbrahim D., isimli şüpheli şahsın telefonuna yolladığı linke Ahmet Mümtaz Taylan'ın tıklaması üzerine oyuncunun rehberine erişim sağlandı. İbrahim D., usta oyuncu yakın arkadaşı ve yayınevi kurucusu olan Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti. Taylan'ın kimliğine bürünen şüpheli İbrahim D., acil ödeme bahanesiyle Cüneyt Dalgakıran'dan iki ayrı seferde 80 bin TL aldı. Durumdan şüphelenen Cüneyt Dalgakıran arkadaşı Ahmet Mümtaz'ı arayınca gerçek ortaya çıktı. Dolandırıldığını anlayan Dalgakıran şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İbrahim D., işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede İbrahim D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilmezken, suçun şüphelinin hesabına yatırılan parayla gerçekleştiğine dikkat çekildi. Şüpheli İbrahim D., hakkında 'bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede sanık İbrahim D., hazır edildi. Duruşmaya müşteki Cüneyt Dalgakıran katıldı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı. Mahkeme şüpheli İbrahim D., hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası uyguladı. Karar istinaf mahkemesi kararıyla kesinleşti.