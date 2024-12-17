Ahmet Özer soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı! İfadeleri ve telefon trafiği ortaya çıktı

ÖZER'E DEM PARTİSİNDE MİLLETVEKİLLİĞİ

2012'de Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı olduğunu söyleyen Selman Günbat ise o dönem hem üyeleri hem de üyelerinin çocuklarının indirimli yüksek lisans yapabilmeleri konusunda Toros Üniversitesi'yle protokol yaptıklarını, emekli olduktan sonra DEM Parti Mersin İl Başkanlığı yaptığını ifade etti. Günbat, "7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini başkanlık yaptığı dönemde yaşadık. Ahmet Özer'de Milletvekilliği teklifi gelmesi için ısrarcı davrandı. Genel merkezin isteği üzerine olduğunu anlattık. Ancak kendisine kendimizi anlatamadık" diyerek il başkanlığı görevi sona erdikten sonra da siyaseti bıraktığını belirtti.