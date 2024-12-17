Ahmet Özer soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı! İfadeleri ve telefon trafiği ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturması derinleşiyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında Özer ile yoğun telefon trafiği bulunan ve örgüte hizmet sağlayan şüpheliler tespit edilmişti. Aynı zamanda örgüt ile iltisaklı 6 şüphelinin PKK lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, aralarındaki anlaşmazlıkları terör örgütünün sözde mahkemesine götürdüğü, 1 şüphelinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye getirilen şüphelilerden 11'i sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış ve 1 kişi hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı verilmişti.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Şüphelinin Sulh Ceza Hakimlikteki sorgularına dair detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Reşat Aşan, siyasetçi olduğunu belirterek "Ahmet Özer ile görüşmekteyim, kendisini farklı sivil toplum örgütlerinden tanımaktayım" dedi. Diğer şüpheli Kazım Ş., Ahmet Özer ile olan görüşmelerinin 2022-2023 yılları arasında olduğunu, kendisinin o dönemde Gazete Karınca isimli haber sitesinde çalıştığını, Özer'in de köşe yazıları yazdığını, kendisinin Özer'in yazılarındaki imla hatalarını düzelttiğini, bu nedenle Özer ile telefon görüşmelerinin olduğunu ifade etti.
ÖĞRENCİSİ DE ŞÜPHELİ
1997-2003 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemde Ahmet Özer'in öğrencisi olduğunu ifade eden Mahmut Ç., Özer'e memleketinden pul biber ve acı salça götürdüğünü ve tanışıklığının bundan ibaret olduğunu belirtti. Mahmut Ç., "2003'ten itibaren Özgür Top'un partisinde ilçe başkanlığını yaptım. HDP ev BDP'te de siyasi faaliyetlerim olmustur, o dönem ki siyasi çatismalardan dolay yargılanmıştı" şeklinde konuştu.
ÖZER'E DEM PARTİSİNDE MİLLETVEKİLLİĞİ
2012'de Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı olduğunu söyleyen Selman Günbat ise o dönem hem üyeleri hem de üyelerinin çocuklarının indirimli yüksek lisans yapabilmeleri konusunda Toros Üniversitesi'yle protokol yaptıklarını, emekli olduktan sonra DEM Parti Mersin İl Başkanlığı yaptığını ifade etti. Günbat, "7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini başkanlık yaptığı dönemde yaşadık. Ahmet Özer'de Milletvekilliği teklifi gelmesi için ısrarcı davrandı. Genel merkezin isteği üzerine olduğunu anlattık. Ancak kendisine kendimizi anlatamadık" diyerek il başkanlığı görevi sona erdikten sonra da siyaseti bıraktığını belirtti.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ DETAYLARI
Hakimlik sorgu tutanağında yer alan değerlendirmede, 6 kişinin farklı yıllarda Ahmet Özer ile olan telefon görüşmelerinin süreleri verildi. Mahmut Ç.'nin 2014-2016 yılları arasında 10 farklı aramada toplamda 30 dakika, Mustafa D.'nin 2022-2023 yılları arasında 31 farklı aramada toplamda 1 saat 23 dakika, Kemal Ş.'nin 2022-2023 yılları arasında 7 farklı aramada toplamda 12 dakika, Kerem T.'nin 2021'de 14 farklı aramada toplam 17 dakika, Reşat Aşan'ın 2019-2022 yılları arasında 10 farklı aramayla toplamda 13 dakika, Selman Günbat'ın 2014-2016 yılları arasında 74 farklı aramayla toplam 1 saat 35 dakika, 2018-2019 yılları arasında ise 2 farklı aramayla toplam 3 dakika telefon görüşmelerinin bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.