Ahmet’in büyük azmi

Trabzon'un Ortahisar İlçesinde yaşayan, Duygu (33) ve İbrahim Karabina (44) çiftinin ilk çocukları Ahmet Emin 7 aylıkken serebral palsi hastalığı ile dünyaya geldi. Makineye bağlı olarak kuvözde yaşama tutunan Ahmet Emin'in 11 aylıkken fizik tedavisine başlandı. Ardından kalça çıkıklığı ve kas gevşetme ameliyatları oldu. 4 yaşına geldiğinde ise annesine 'Bir kardeşim olsun istiyorum' dedi. Bir süre sonra annesi hamile olduğunu öğrendi. Çok mutlu olan küçük Ahmet Emin annesine 'Size bir sürprizim olacak şaşıracaksınız" dedi. Yaklaşık iki hafta sonra ise bir anda ayağa kalkarak yürümeye başladı. Şimdi 3'üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Ahmet Emin, "5 kez ameliyat oldum. Sokakta çocukları gördüğümde ben de yürümek, koşmak istiyordum. O yaşımda kendime güvenerek yürüyeceğim diye söz verdim. Her şeyi başarabilirsiniz. Ben de kardeşim Ala'nın dünyaya gelmesiyle birlikte hayata tutundum. Büyüyünce, uçak mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.



ÇOĞU YÜRÜYEBİLİYOR

Dokuz aylıkken boyun kontrolü olan, 2 yaşa kadar desteksiz oturan ve 30 aya kadar emekleyebilen serebral palsi hastalarının çoğu yürüme yetisini kazanabiliyor.