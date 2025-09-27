Haberler Yaşam Haberleri Ahşap evde yangın dehşeti Babaanne ve zihinsel engelli torunu öldü
Giriş Tarihi: 28.9.2025

Ahşap evde yangın dehşeti Babaanne ve zihinsel engelli torunu öldü

Neslihan ÖZBOZKURT
Ahşap evde yangın dehşeti Babaanne ve zihinsel engelli torunu öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap evde önceki gün saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan (66) ile zihinsel engelli olduğu öğrenilen torunu Hamdican Doğan (19) hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Hamdican Doğan'ın henüz 3 yaşındayken anne ve babasının boşandığı ve babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi. Ümmügülsüm Doğan'ın ise yakınları ve çevre sakinlerinin desteği ile geçindiği ve kilim dokuma işi yaptığı ortaya çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahşap evde yangın dehşeti Babaanne ve zihinsel engelli torunu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz