Ahşap evde yangın dehşeti Babaanne ve zihinsel engelli torunu öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap evde önceki gün saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan (66) ile zihinsel engelli olduğu öğrenilen torunu Hamdican Doğan (19) hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Hamdican Doğan'ın henüz 3 yaşındayken anne ve babasının boşandığı ve babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi. Ümmügülsüm Doğan'ın ise yakınları ve çevre sakinlerinin desteği ile geçindiği ve kilim dokuma işi yaptığı ortaya çıktı.