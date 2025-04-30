Aidat yüzünden Ağır Cezada yargılandılar

Alanya 3 Ağır Ceza Mahkemesinde hafta sonu görülen duruşmada apartmanda bozulan asansör parası yüzünden, çıkan kavgada kadın yöneticiye küfür eden kişilerle çıkan bıçaklı kavgada A.K. yaralayan kadın yöneticisinin kocası M.A. 6 aydır tutuklu kaldığı cezaevinden. Yurt Dışına çıkış yasağı ile Adli Kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken duruşma 1 Temmuz tarihine ertelendi.

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde hafta sonu görülen duruşmaya Kasten Yaralama ve Kasten Öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık M.A. salonda Cezaevi Jandarma kolluk görevlilerince hazır edilirken sanık ve müşteki A.K ve T.Y avukatları katılırken tutuklu yargılanan M.A eşi G.A. ve oğlu tanık olarak duruşmada hazır bulundular.

KARIMA KÜFÜR ETTİLER

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklu sanık M.A, Kasten Öldürme suçundan yargılanıyorsunuz olay nasıl oldu anlat diye sorması üzerine tutuklu sanık M.A., "Karım G.A. Mahmutlar Mahallesinde apartman yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Apartmanda asansör bozulmuştu, apartmanda oturanların hepsi Asansör parasını verdiler. Sadece A.K. parayı ödemedi, yaklaşık 11 ay aylık 100 TL aidatı bile ödemedi. Bende kendisine telefon ettim, sadece sen kaldın, asansör parası vermeyen dedim, oda bana aidat filan ödemiyorum ben sporcu adamım yürürüm, dedi. Bende senle yaşayan yaşlı annen var dedikten sonra anamı karıştırma diyerek ana avrat sinkaf ederek, ben size avanta vermem ben bu aidatı ödemeyeceğini söyledi. Daha sonra ben bahçeye limon almak için indiğimizde telefonda tartışma yaptığım apartmanda oturan A.K. ve yanında arkadaşı T.Y geldi. Bize yine küfür etmeye başladılar, elimde limon kesmek için meyve bıçağı vardı. Kavgada arkadaşıyla bana saldırınca arbede sırasında A.K. yaralanırken arkadaşı T.Y meyve bıçağını eliyle tutması sonucunda elinden yaralandı. Daha sonra komşular bizi ayırdıktan sonra jandarma geldi." dedi.

6 YILDIR APARTMAN YÖNETİCİSİYİM

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen duruşmada aidat yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralandığı aidat kavgasında kadın yönetici G.A. tanık olarak verdiği ifadesinde Mahmutlar Mahallesindeki apartmanda 29 yıldır ikamet ettiğini 6 yıldır Apartman yöneticisi olarak görev yaptığını söyledi. Kadın yönetici Apartmanda asansör bozuldu, asansörü yaptırmak için apartmanda oturanlardan parayı topladık, sadece A.K. kalmıştı. Onunla benim eşim M.A telefonla bildirmişti. Telefon konuşmasında ana avrat sinkaf etti. Eşim limon kesmek için meyve bıçağı ile bahçeye indiği sırada A.K apartmanın önüne geldiler kendisi ve arkadaşı alkollüydüler bana küfür ederek eşime saldırdılar. Kendilerinden davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

ELİNDE BIÇAK VARDI

Duruşmada müşteki olarak ifade veren A.K. ben küfür etmedim o gün arkadaşım T.Y beni iş çıkışı aracıyla eve bıraktı. Apartman önünde M.A. eşi ve oğlu vardı M.A. elinde kocaman bıçak vardı. Kavgada bana saldırdı, belimden yaralandım arkadaşım T.Y ise elinden yaralandı. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

YÖNETİCİNİN EŞİ TAHLİYE OLDU

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi kavgada tutuklanan M.A. kasten öldürme suçundan 6 aydır Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak Yurt Dışına Çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanarak Tahliyesine duruşmanın 1 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verildi.