Aigeai’de antik mezarlar keşfedildi

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Adana'daki Aigeai Antik Kenti'nin Helenistik Dönem'e tarihlenen nekropolünde yürütülen kurtarma kazılarında 10 mezar gün ışığına çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 33 dönümlük nekropolde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında ilk etapta yaklaşık 30 mezar olduğu tespit edildi. Staj yapan arkeoloji öğrencilerinin de yer aldığı kazı ekibi, mezarların yanı sıra pişmiş topraktan lahitler ile "mezar hediyeleri" olduğu değerlendirilen gözyaşı şişeleri ve kap parçaları buldu. Doç. Dr. Faris Demir, geçmişi Helenistik Dönem'e (milattan önce 323-31) uzanan nekropolün, Roma Dönemi'nde de kullanıldığını söyledi. AA