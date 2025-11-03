Aile boyu çete İngiliz kadını da dolandırdı

İngiltere'de yaşayan emekli öğretmen Margaret Elizabeth Evans'ın İzmir'deki işlerini takip eden ve satış için yetki alan Erdal Akın (63) Milas ilçesindeki yazlığın satışı için Hasan Yıldırım ile tanıştı. Taraflar yazlığın satışı için 8 milyon 100 bin lira karşılığında anlaştı. Evin devir işlemleri için taraflar 7 Aralık 2023'te Muğla Tapu Müdürlüğü'ne gitti ancak vergi kimlik numaralarında yaşanan sorun nedeniyle o gün tapu devri gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine Erdal Akın hesabına gönderilen 4 milyon lirayı çekip, geri verdi. Hasan Yıldırım devir işlemi tamamlanana kadar parayı saklamak üzere emaneten aldığını söyledi. Erdal Akın daha sonra Yunus Yıldırım ile Milas Tapu Müdürlüğü'ne giderek yazlığın devrini yaptı.

Ancak aradan geçen zamanda parayı İngiliz kadına ödemediler. Evans, olayın ardından Yıldırım ailesi hakkında savcılığa şikayette bulundu. Yürütülen soruşturmada Erkan, Nuri, Ramazan, Yunus Yıldırım hakkında dava açıldı. Aile boyu dolandırıcılık çetesi yine aynı yöntemle daha önce de İzmir'de yaşayan Cengiz Ünal'ın (54) Menemen'deki villasını üzerlerine geçirmişti.